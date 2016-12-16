Колишня фракція Савченко не буде ініціювати позбавлення її мандата

Як повідомила прес-служба Тимошенко, таку ініціативу не висуватимуть, тому що «люди віддали за неї голоси і вона має право працювати у Верховній Раді».

«Надія Савченко сьогодні організовує свій власний громадський рух, власну політичну дорогу і вона має на це право», – заявила Тимошенко.

Також вона нагадала, що депутати фракції на своєму засіданні ухвалили рішення щодо виключення Савченко із фракції через розбіжність у підходах щодо ситуації на Донбасі.

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«Ми визначили під час засідання фракції, що наші дороги розійшлись, і що тепер Надія Савченко буде працювати як позафракційний депутат Верховної Ради. Наші позиції розходяться в тому, що партія ВО «Батьківщина» вважає, що ніяких переговорів із терористами, які сьогодні є інструментом захоплення і окупації Донбасу, бути не може», – сказала Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН,Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Захарченком і Плотницьким за участю російської сторони.

За словами Савченко, зустріч «була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом».

У Кремлі підтвердили факт «неофіційних» переговорів із Савченко щодо обміну полоненими, а також назвали переговори України з бойовиками «безальтернативними».

У свою чергу президент Петро Порошенко вважає, що зустрічі народного депутата Надії Савченко з ватажками бойовиків «ДНР» і «ЛНР» не приносять користі ані їй, ані Україні.

«Я нікому не дозволю вдавати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт і відбілити Російську Федерацію, якими б мандатами це не прикривалось. До речі, я дійсно дуже шкодую, бо ця людина пройшла величезні випробування. І я думаю, що такі кроки ні їй не на користь, ні країні», - заявив Порошенко.