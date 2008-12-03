Антинатовські буклети розповсюджують "люди з минулого"

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що антинатовські буклети в Україні розповсюджують люди “з минулого”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він повідомив сьогодні українським журналістам після засідання Комітету Україна-НАТО.

Міністр продемонстрував журналістам буклети, які, за його словами, розповсюджуються в готелях міста Києва. На буклетах зображена карта Києва і карта метро й міститься підпис англійською мовою: “Україна вітає друзів”, а на червоному фоні написано: “НАТО – йди додому!”.

“Це просто, я думаю, ознака одного: ці люди не з вчорашнього, а з позавчорашнього”, - сказав В.ОГРИЗКО.

“Ми не будемо працювати (в інформаційній сфері – УНІАН) отак, як працюють деякі “товарищи”, - додав він.

Міністр також зазначив, що ці буклети не мають вихідних даних.