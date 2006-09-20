Симоненку зрозуміло, що Наша Україна ніколи не буде в коаліції

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО називає безперспективними переговори антикризової коаліції з «Нашою Україною» щодо її входження у коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам П.СИМОНЕНКО прокоментував вчорашнє засідання робочої групи, назвавши хід переговорів безплідним. «Сьогодні можна вже полишити цю тему, бо зрозуміло, що «Наша Україна» ніколи не буде в коаліції – вона політично не збирається входити, це спекуляції навколо того, що вони отримали посади (в уряді – УНІАН) і сьогодні через таку політику намагаються зберегти в уряді своїх представників, які провалюють організацію роботи», - сказав П.СИМОНЕНКО.

На думку лідера комуністів, усі дії «Нашої України» пов’язані з намаганням зберегти своїх представників в уряді і таким чином зберегти «свої плацдарми», а також він вважає, що «Наша Україна» не виходить з переговорного процесу, щоб впливати на рішення щодо бюджету.

«Вони великі мастаки фальсифікувати бюджет, коли ще їхній представник очолював Бюджетний комітет ВР у 2003 році (Петро ПОРОШЕНКО – УНІАН). Він був фальсифікований на 300 млн. доларів, тоді цього представника фактично врятував КУЧМА», - сказав П.СИМОНЕНКО.