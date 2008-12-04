Лідери фракцій досі не домовилися про голову ВР

Консультації щодо обрання голови Верховної Ради ще не завершені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, сьогодні на Погоджувальній раді лідери фракцій повідомили про те, що консультації не завершені.

Він також зазначив, що із 26 законопроектів, які планувалося на розгляд парламенту, лише три підготовлені до розгляду в сесійній залі.

О.ЛАВРИНОВИЧ закликав голів комітетів ВР організувати «ефективну роботу щодо розгляду цих законопроектів».