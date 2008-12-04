Президенти України і Таджикистану розмовляють віч-на-віч

У Києві розпочалася зустріч Президентів України Віктора ЮЩЕНКА і Таджикистану Емомалі РАХМОНА у форматі «віч-на-віч».

Як повідомляє прес-служба Президента України, на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО привітав свого таджицького колегу. «Я дуже радий від імені України вітати Вас і подякувати за цей візит», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава Української держави позитивно відзначив розвиток двосторонніх економічних відносин, особливо в енергетичній сфері, що є традиційною для співпраці двох країн. «Ми готові продовжувати нашу співпрацю, розвивати її», – наголосив Президент України.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що показники взаємної торгівлі «демонструють, що у нас є колосальний потенціал» для економічної співпраці. Він запевнив, що Україна – «відкритий партнер» для Таджикистану і готова до обговорення всіх аспектів співпраці.

Президент України також повідомив, що під час зустрічі планується обговорити питання щодо реалізації домовленостей, досягнутих у ході офіційного візиту глави Української держави до Республіки Таджикистан у березні поточного року та хід виконання підписаного під час березневого візиту Плану дій Україна – Таджикистан на 2008 –2009 роки.

З української сторони участь у зустрічі бере заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, 3–5 грудня Президент Таджикистану перебуває в Україні з державним візитом.