У БЮТ чують, що знову запахло виборами

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявляє, що якщо наступного вівторка, 9 грудня, не буде сформована коаліція, то найближчим часом відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Якщо у вівторок не буде сформована якась коаліція, то я впевнений, що будуть дострокові вибори», - сказав депутат.

За словами С.МІЩЕНКА, сьогодні єдина політична сила, яка пропонує БЮТ сформувати коаліцію – це Партія регіонів.

При цьому, сказав він, на сьогодні неважливо, як буде називатися об’єднання у ВР – парламентська більшість чи коаліція. При цьому С.МІЩЕНКО вважає, що ймовірність сформування коаліції до наступного вівторка дуже невелика.

Коментуючи заяву представників фракції Партії регіонів, які наполягають на тому, аби у новій коаліції між БЮТ та ПР головою уряду був саме Віктор ЯНУКОВИЧ, С.МІЩЕНКО зауважив, що такі ультиматуми недоречно висувати.

«Перемовини повинні йти у конструктивному руслі, тому такі ультиматуми недоречні», - сказав він.