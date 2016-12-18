На виборчій дільниці під Слов'янськом побилися журналісти

Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Зазначається, що до поліції звернувся чоловік, 1975 року народження, з повідомленням, що на виборчій дільниці йому намагався завдати тілесних ушкоджень невідомий. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила, що між заявником та іншим чоловіком виник конфлікт, після чого потерпілий звернувся в поліцію.

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"Обидва чоловіки є представниками видань з різних областей України. За фактом проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні поліції.

Також повідомляється, що на іншій дільниці у Миколаївці в поліцію зверталися двічі.

"Так, член штабу спостерігачів повідомив, що представники виборчої комісії розносять виборчі урни по домівках громадян, які не можуть прийти на дільницю, без участі спостерігача", - зазначили у поліції.

Крім того, прямо на дільниці до поліцейської звернулися мешканці, які побажали залишитися невідомими, з повідомленням, що мешканка Краматорська пропонує гроші за голоси. Перевіркою на місці було встановлено, що зазначена жінка проводить соціологічне опитування.

Всі звернення зареєстровані. Перевірки за цими фактами тривають.

Сьогодні, 18 грудня, проходить голосування на перших місцевих виборах в 144 об'єднаних територіальних громадах.