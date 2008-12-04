Росіян цікавить, де купити ялинку, і чи віддасть Україна гроші за газ

Прем`єр-міністр РФ, лідер партії "Єдина Росія" Володимир ПУТІН заявляє, що борг України за газ уже перевищив 2,5 млрд. доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні під час прямого теле- і радіоефіру, відповідаючи на запитання росіян.

Зокрема, прозвучало наступне запитання: "Напередодні новорічних свят у росіян з`являються два питання: де купити ялинку і чи віддасть нам Україна гроші за поставлений газ їй. Якщо перше питання ми ще самі вирішимо, то щодо другого хотілося б почути вашу компетентну думку".

В.ПУТІН зазначив, що з українськими партнерами йде складний діалог, оскільки Україна досі не розрахувалася з боргами за газ.

«Це понад 2,5 млрд. доларів. Це не малі гроші і для «Газпрому», і для країни в цілому», - підкреслив він.

Російський прем`єр також зазначив, що в РФ знають, що українська економіка відчуває більші складнощі, ніж російська. Зокрема, спад в металургійній промисловості України склав не 50%, як у Росії, а 70%.

«Це дуже серйозно, але що робити. Безплатних товарів не буває – треба платити», - підкреслив В.ПУТІН.

За його словами, українські партнери просять залишити ціну на газ у 2009 році, як у поточному, але «як ми можемо залишити ціни поточного року, якщо наші українські партнери досі одержують той же газ майже вдвічі дешевше, ніж в Європі».

В.ПУТІН нагадав, що між країнами є домовленості про перехід на ринкові ціни. «Ми не можемо за півціни або безплатно продавати ліквідний товар. Ми самі потребуємо грошей і самі маємо вирішувати соціальні проблеми», - сказав він.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що «коли своєму українському другу ставив якісь складні питання, він мені говорив: «ти що, з глузду з’їхав?».

«Так і тут. Підіть у будь-який магазин Німеччини і скажіть: хочу «Мерседес» безплатно або за півціни. Хто ж віддасть? Чому ми повинні за півціни віддавати?», - сказав В.ПУТІН і додав, що перехід на ринкові ціни має бути «м`яким».

«Ціна на газ прив`язана до світових цін на нафту. Ціна на нафту підвищується - ціна на газ підвищується, ціна на нафту знижується - і ціна на газ знижується. Це справедливо – ми не командуємо цими цінами», – сказав він.

Нагадаємо, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частину боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 16.00 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, які купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичений за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який був укладений 14 березня 2008 року. На сьогодні RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 дол. за тис. куб. м. В Україну постачається середньоазіатський газ.