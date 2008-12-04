Гриценко презентуватиме свій новий проект

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО обіцяє протягом найближчих двох тижнів презентувати громадську організацію, яка спільними зусиллями спробує навести в країні порядок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, в інтерв’ю «Газеті 24» він сказав: «Громадська організація дійсно буде утворена протягом двох тижнів. Наголошую, це не політичний проект, не партія, а саме громадська організація».

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що дострокових парламентських виборів наступного року 99% не буде, тому говорити про блок чи партію немає сенсу.

За словами народного депутата, мета нового об’єднання – навести в країні порядок. «На вулиці криза, системна і довготривала. Щодня втрачають роботу до 7 тисяч осіб. Це офіційна статистика. Такими темпами на вулиці і без роботи наступного року можуть опинитися 5 мільйонів громадян. А збільшення безробіття на 1% провокує зростання злочинності на 5-6%. Урядовці працюють день і ніч, проводячи нескінченні наради, але результати люди не бачать», - сказав він.

Також А.ГРИЦЕНКО нагадав, що запропонував створити головну антикризову раду в державі, яка б координувала дії уряду, Нацбанку, парламенту, губернаторів і правоохоронців. «Щоб рішення приймалися швидко, і кожна державна копійка доходила до людини. Аналогічні антикризові ради мають працювати в областях 24 години на добу», - зауважив депутат.

Він також висловив переконання, що все веде до створення «бульдозерної» коаліції за участю Партії регіонів і БЮТ. «Чому я називаю її бульдозерною? Тому що, маючи 330 голосів, можна ухвалювати будь-які рішення, долаючи вето Президента», - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

«Нехай найбільші політичні сили візьмуть на себе відповідальність і працюють разом. Це шанс ефективніше подолати кризу, - переконаний А.ГРИЦЕНКО. - З іншого боку, є небезпека, якщо поспіхом почнуть ламати Конституцію, обмежувати повноваження інших гілок влади, Президента. Тоді можуть виникнути проблеми».