Вінський: Тимошенко ще не визначилася щодо Януковича

Міністр транспорту і зв’язку України, член БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО ще остаточно не визначилася щодо можливості формування коаліції у складі БЮТ і Партії регіонів.

Про це він заявив сьогодні в ефірі 5 каналу.

Міністр повідомив, що свою позицію відносно неприйнятності формування коаліції у згаданому складі він висловив ще у понеділок на засіданні фракції БЮТ за участю Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я свою позицію чітко висловив на фракції. Була присутня Юлія Володимирівна. Вона, до речі кажучи, сказала що треба подумати над моєю позицією, і рішення фракції жодного не було прийнято», - сказав міністр.

Коментуючи заяви членів БЮТ, що така його позиція пов’язана з побоюванням втратити посаду, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що «є моральні речі, які не можна проміняти ні на посади, ні на гроші».

Він також зауважив, що фракція БЮТ жодного разу не висловлювала незадоволення його роботою на посаді міністра. «Я готовий зараз написати заяву і звільнити посаду міністра, щоб тільки вони не робили цю коаліцію. Якщо мені завтра скажуть, що треба у відставку ВІНСЬКОГО, щоб не було коаліції, я через одну секунду напишу заяву і піду з цієї посади», - додав глава Мінтрансу.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявив, що фракція БЮТ готова до створення коаліції з фракцією Партії регіонів.

3 грудня міністр транспорту та зв’язку Й.ВІНСЬКИЙ заявив , що у разі створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів він подасть у відставку.

4 грудня В.ПИСАРЕНКО заявив, що така позиція Й.ВІНСЬКОГО пов’язана з його небажанням втратити посаду міністра.