У Ющенка на столі - указ про розпуск Верховної Ради?
Дата виборів – відкрита
|Борис Колесников
– Незважаючи на те що переговори між фракціями ПР і БЮТ перейшли в публічну площину, ніяких прогнозів зараз робити не можна, - упевнений заступник глави фракції ПР Борис Колесников.
Разом з тим джерело в керівництві ПР вважає, що фракція може погодитися на створення коаліції з БЮТ, навіть якщо пані Тимошенко залишиться прем`єром. Втім, за позитивний результат переговорів з БЮТ ніхто з "регіоналів" поручитися не зміг.
– У президента на столі лежить указ про розпуск Верховної ради з відкритою датою виборів, який він у будь-який момент може оприлюднити. На відміну від попереднього указу, виданого 8 жовтня і пізніше призупиненого, цей буде підкріплений повним юридичним і моральним правом Віктора Ющенка на розпуск парламенту, - запевнило джерело в Секретаріаті Президента.