У Ющенка на столі - указ про розпуск Верховної Ради?

Стратегічне рішення про об`єднання фракцій Партії регіонів і БЮТ на рівні керівників цих політичних сил вже ухвалене. Про це повідомляє " Коммерсантъ-Україна ". За словами джерела, БЮТ пред`явив можливим партнерам три основні вимоги: "Перше – Юлія Тимошенко повинна залишитися главою уряду. Друге – Конституція повинна бути змінена в частині скорочення повноважень президента. Третє – на вибори накладається мораторій, в найближчому майбутньому їх не має бути".

– Незважаючи на те що переговори між фракціями ПР і БЮТ перейшли в публічну площину, ніяких прогнозів зараз робити не можна, - упевнений заступник глави фракції ПР Борис Колесников.

Разом з тим джерело в керівництві ПР вважає, що фракція може погодитися на створення коаліції з БЮТ, навіть якщо пані Тимошенко залишиться прем`єром. Втім, за позитивний результат переговорів з БЮТ ніхто з "регіоналів" поручитися не зміг.

– У президента на столі лежить указ про розпуск Верховної ради з відкритою датою виборів, який він у будь-який момент може оприлюднити. На відміну від попереднього указу, виданого 8 жовтня і пізніше призупиненого, цей буде підкріплений повним юридичним і моральним правом Віктора Ющенка на розпуск парламенту, - запевнило джерело в Секретаріаті Президента.