Парубій оголосив про виключення Савченко із фракції "Батьківщина"
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про виключення народного депутата Надії Савченко із фракції "Батьківщина".
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він сказав: “Депутатська фракція політичної партії ВО “Батьківщина” на своєму засіданні 16 грудня 2016 року прийняла рішення виключити із складу фракції народного депутата України Надію Савченко за діяльність, не сумісну з програмними засадами і принципами діяльності партії та фракції у Верховній Раді”.
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Савченко обиралася до ВР під №1 у списку партії “Батьківщина”. Після виключення її з фракції вона залишається народним депутатом і буде позафракційною.
Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони.
За словами Савченко, зустріч «була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом».
У СБУ заявляли, що депутат не інформувала спецслужбу про свій намір виїхати за кордон для проведення перемовин. Президент України Петро Порошенко вважає, що зустрічі Савченко з ватажками бойовиків «ДНР» і «ЛНР» не приносять користі ані їй, ані Україні.