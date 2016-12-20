Парубій оголосив про виключення Савченко із фракції "Батьківщина"

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він сказав: “Депутатська фракція політичної партії ВО “Батьківщина” на своєму засіданні 16 грудня 2016 року прийняла рішення виключити із складу фракції народного депутата України Надію Савченко за діяльність, не сумісну з програмними засадами і принципами діяльності партії та фракції у Верховній Раді”.

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Савченко обиралася до ВР під №1 у списку партії “Батьківщина”. Після виключення її з фракції вона залишається народним депутатом і буде позафракційною.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони.

За словами Савченко, зустріч «була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом».

У СБУ заявляли, що депутат не інформувала спецслужбу про свій намір виїхати за кордон для проведення перемовин. Президент України Петро Порошенко вважає, що зустрічі Савченко з ватажками бойовиків «ДНР» і «ЛНР» не приносять користі ані їй, ані Україні.