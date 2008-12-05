У Петьовки враження, що Тимошенко «клеїть дурня»

Член президії партії “Єдиний Центр”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що уряд демонструє свою неефективність на ринку нафти, навіть незважаючи на сприятливу для України ситуацію в світі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“Чи не вперше ситуація на ринку нафти складається на користь України, коли в усьому світі ціна зменшується не на відсотки, а в рази. Однак навіть у цій сприятливій ситуації уряд вкотре демонструє свою безпорадність”, - заявив В.ПЕТЬОВКА.

Він зазначив, що, враховуючи той факт, що ціна на нафту впала більш ніж утричі (зі 140 доларів за барель до 43), а ціна на бензин у США знизилась удвічі, можемо констатувати, що замість адекватної ціни на бензин в Україні “ми отримали чергову порцію окозамилювання”.

“Складається враження, що уряд «клеїть дурня» замість того, щоб вирішувати, як знизити ціну на бензин, - зауважив член “Єдиного Центру”. - Так, на останній нараді з нафтотрейдерами Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не розуміє, чому українські заводи недозавантажені нафтою. Та якраз блокування Кабміном аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди» не дає можливості транспортувати каспійську нафту на українські нафтопереробні заводи “Галичина” та “Нафтохімік Прикарпаття”, - переконаний політик.

«Доки уряд не наведе лад на ринку нафтопродуктів, за його неефективну роботу будуть розплачуватись прості громадяни України, платячи більшу ціну за бензин», - заявив В.ПЕТЬОВКА.