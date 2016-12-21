Активісти склали рейтинг прогульників та "кнопкодавів" у Раді: всі засідання відвідали тільки 13 депутатів

Про це свідчить моніторинг руху "Чесно".

Найкраще відвідували парламент депутати "Народного фронту".

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Кожну п'ятницю засідання прогулює кожен 4-й нардеп, хоча тоді у парламент приходять члени уряду.

218 із 406 нардепів збільшили показники відвідування. Відвідуваність всіх депутатських груп і фракцій, окрім «Відродження», зросла. Значних змін у фракційних показниках порівняно з 2015 роком не відбулося - хіба що «Опозиційний блок» піднявся на одну сходинку, випередивши «Волю народу».

Сергій Клюєв, який перебуває у розшуку, і Андрій Білецький, який нещодавно очолив нову партію "Національний корпус", зовсім не відвідують Верховну Раду.

Москаленко з "Волі народу" заявив, що відвідав 88% засідань, але не відмічається у письмовій реєстрації на знак протесту, бо його фракція вимагає запровадити сенсорну кнопку: "Письмова реєстрація у ХХІ столітті – абсолютно радянський рудимент".

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Крім того, за 2016 рік без 10 днів рух "Чесно" зафіксував 68 фактів кнопкодавства, що на 3 випадки менше, ніж у 2015 році (71 факт). Лідер цього порушення – президентська фракція.

З боку депутатів "Батьківщини" і "Самопомочі" за цей рік, та й взагалі за скликання, рух "Чесно" не зафіксував фактів кнопкодавства.

В БПП кнопкодавили в цьому році 19 депутатів, деякі неодноразово: Олександр Лівік – 4 факти за рік, Олександр Бакуменко, Богдан Дубневич, Роберт Горват, Борис Козир, Олександр Урбанський – по 3 факти.

В минулому році більше всіх кнопкодавили члени "Відродження". В цьому році Антон Яценко з цієї групи голосував на 5 місцях одночасно.

Активісти зазначають, що більшість злісних прогульників, як правило, фігурують у списках тих, хто бере компенсацію на житло, користуються службовими машинами та іншими депутатськими привілеями.

Як відомо, законотворці не передбачили відповідальність за прогули роботи. Спікер Андрій Парубій намагається дисциплінувати їх погрозами позбавити зарплати.