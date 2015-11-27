Теперішня Рада виявилася активнішою за попередню: рік роботи парламенту в цифрах (інфографіка)

Про це йдеться у дослідженні Опори.

У період з 27 листопада 2014 р. до 27 листопада 2015 р. український парламент збирався на засідання впродовж 89 робочих пленарних днів, у той час як депутати попереднього скликання за аналогічний період провели у сесійній залі меншу кількість часу – 78 пленарних днів.

За рік роботи у чинному Парламенті було зареєстровано більше 4780 законопроектів і проектів постанов, що перебільшує аналогічну кількість проектів постанов і законів, зареєстрованих у перший рік роботи Верховної Ради попереднього скликання (4343 законопроектів), йдеться у звіті.

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Члени фракції «Блоку Петра Порошенка» найчастіше ставали авторами або співавторами законопроектів, які вносились до Верховної Ради України. Усього представники цієї політичної сили залучалися до підготовки 1989 (31,13%) проектів законів. Депутати «Народного Фронту» у авторстві та співавторстві з колегами з інших фракцій підготували 1627 (25,47%) законопроектів.

Такі показники законотворчої діяльності фракцій «Блоку Петра Порошенка» та «Народного Фронту» є прогнозованими, враховуючи їх чисельність. Натомість 609 (9,53%) законопроектів належать до авторства/співавторства членів фракції Радикальної партії Олега Ляшка, 1174 (13,79%) – ВО «Батьківщина», 380 (6%) – «Опозиційного блоку», 419 (5,95%) – «Самопомочі». Члени депутатських груп «Воля народу» та «Партія відродження» долучалися до розробки 237 (3,71%) та 247(3,87%) законопроектів відповідно.

За підрахунками ОПОРИ, протягом роботи VIII скликання Верховної Ради України найбільш активно брав участь в обговореннях питань порядку денного пленарних засідань народний депутат України Олег Ляшко, він виступав 361 раз. До найбільш активних ораторів нового скликання входять також голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко (233 виступи), голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк (167 виступи), член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк (154 виступи), член фракції ВО «Батьківщина» Андрій Кожем’якін (125 виступи).

На першому місці серед політичних партнерів у парламенті виявились фракція «Народний фронт», що голосувала разом з «Блоком Петра Порошенка» та Радикальною партією Олега Ляшка, – разом вони підтримали 94% і 83% ініціатив відповідно, у свою чергу «Блок Петра Порошенка» та Радикальна партія Олега Ляшка знайшли порозуміння під час голосування за 81% законопроектів та постанов, ВО «Батьківщина» разом з «Народним фронтом», «Блоком Петра Порошенка» підтримали 68% законодавчих ініціатив. Далі, за рейтингом сумісного голосування, Об'єднання «Самопоміч» з «Блоком Петра Порошенка» та «Народним фронтом» підтримали 67% та 66% поданих законопроектів відповідно.

У чинному парламенті працює найбільша за всі роки незалежної України кількість жінок – 50 осіб, 12,01% від загальної кількості народних депутатів. Загалом в нинішньому парламенті 50 жінок, або ж 11,85 % від загального складу.

Інфографіка: ОПОРА