Рада наступного тижня може виключити Савченко зі складу української делегації в ПАРЄ

У ПАРЄ позицію нардепа Надії Савченко не залишилась непоміченою. До Савченко є багато запитань з цього приводу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець.

"Позиція нашої колеги Савченко не залишилася непоміченою. Запитань багато", - написав Ємець.

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При цьому, у коментарях під постом Ємець заявив, що питання щодо подальшого членства Савченко в українській делегації в ПАРЄ буде вирішуватись на наступному тижні Верховною Радою.

«Це вирішуватиме парламент наступного тижня», - написав нардеп.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.