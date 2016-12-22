Попри виключення із ПАРЄ: Савченко планує надалі заявляти про події в Україні на міжнародних зустрічах

Народний депутат Надія Савченко навіть після виключення із складу ПАРЄ планує і надалі заявляти про свою позицію щодо позицій в Україні на міжнародних зустрічах. Про це заявила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає «112 Україна».

Прес-секретар повідомила, що наразі Савченко перебуває у відрядженні за кордоном.

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"На даний момент Надія перебуває у закордонному відрядженні. Пізніше прокоментує сама. Надія попередньо вже говорила про можливість її виключення з делегації ПАРЄ і пояснювала, що вона не змінить свою позицію та буде продовжувати пояснювати на всіх майданчиках світу, Європи реальний стан речей в Україні щодо війни, корупції, політичної та економічної кризи. Надія на сьогоднішній день знаходиться в Німеччині", - зазначила Проторченко.

Прес-секретар нардепа також повідомила, що Савченко продовжують запрошувати на зустрічі більшість світових політиків.

Нагадаємо, парламент скасував позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко до делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як заявив під час представлення проекту постанови голова постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат від ”Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар’єв, внесення змін до постанови обумовлюється "зміною обставин, за яких її було прийнято", - коли Савченко незаконно утримувалася під вартою на території Росії. За його словами, включення Савченко до складу делегації позаквотно "надало їй підтримку цієї впливової міжнародної парламентської організації, що значною мірою сприяло звільненню та поверненню в Україну".