Рада планує розглянути підвищення зарплат нардепам та питання перебування Савченко в складі делегації у ПАРЄ (наживо)

10:28, 22 грудня 2016
Політика
3302 1

Сьогодні Верховна Рада України розгляне проект постанови про фінансове забезпечення своєї діяльності та про внесення змін до постанови, якою народний депутат Надія Савченко позаквотно була призначена до Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Депутати розглянуть й питання щодо призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, також депутатами розглядатиметься питання щодо визначення кандидатури від ВР до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції.

Читайте такожПарубій оголосив про виключення Савченко із фракції "Батьківщина"

Серед іншого до розгляду плануються два альтернативні законопроекти про Конституційний суд України.

Повторно, з пропозиціями президента, розглядатиметься законопроект щодо амністії у 2016 році.

Крім того, депутати розглянуть питання щодо призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Також до розгляду заплановано питання щодо проголошення 29 серпня Днем героїзму і вшанування пам’яті загиблих учасників АТО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Рада#Савченко#зарплата#ПАРЄ