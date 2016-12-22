Рада планує розглянути підвищення зарплат нардепам та питання перебування Савченко в складі делегації у ПАРЄ (наживо)
Сьогодні Верховна Рада України розгляне проект постанови про фінансове забезпечення своєї діяльності та про внесення змін до постанови, якою народний депутат Надія Савченко позаквотно була призначена до Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, також депутатами розглядатиметься питання щодо визначення кандидатури від ВР до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції.
Читайте такожПарубій оголосив про виключення Савченко із фракції "Батьківщина"
Серед іншого до розгляду плануються два альтернативні законопроекти про Конституційний суд України.
Повторно, з пропозиціями президента, розглядатиметься законопроект щодо амністії у 2016 році.
Крім того, депутати розглянуть питання щодо призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.
Також до розгляду заплановано питання щодо проголошення 29 серпня Днем героїзму і вшанування пам’яті загиблих учасників АТО.