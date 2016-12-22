Рада планує розглянути підвищення зарплат нардепам та питання перебування Савченко в складі делегації у ПАРЄ (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також депутатами розглядатиметься питання щодо визначення кандидатури від ВР до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Серед іншого до розгляду плануються два альтернативні законопроекти про Конституційний суд України.

Повторно, з пропозиціями президента, розглядатиметься законопроект щодо амністії у 2016 році.

Крім того, депутати розглянуть питання щодо призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Також до розгляду заплановано питання щодо проголошення 29 серпня Днем героїзму і вшанування пам’яті загиблих учасників АТО.