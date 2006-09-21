Азаров українською мовою розповів про пережитий жах

При народженні дитини й надалі виплачуватимуться 8,5 тис. одноразової допомоги без будь-яких обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відповідаючи на запитання народних депутатів при обговоренні проекту держбюджету на 2007 рік.

«8,5 тис. грн. як виплачувались, так і будуть виплачуватись без будь-яких обмежень», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, «такого галасу набула ця тема, що жах». Він закликав припинити спекуляції на цю тему. За словам М.АЗАРОВА, йому вже говорять, що «зараз вагітні мами відчувають стрес». «Давайте заспокоїмо наших вагітних мам, всіх і відразу ж, одночасно», - сказав віце-прем’єр.

Водночас він закликав народних депутатів прийняти законодавчі акти, що обмежують соціальні виплати, коли дохід сім’ї становить понад 1 млн. грн.

У відповідь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ запропонував уряду внести відповідний проект постанови на розгляд парламенту. В той же час він пожартував: «Стресами зараз перейняті не жінки, а чоловіки».

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 18 вересня заступник міністра фінансів України Сергій РИБАК заявив, що уряд має намір обмежити умови виплати одноразової допомоги при народженні дитини. Він пояснив, що планується встановити умову, згідно з якою, якщо середньомісячний сукупний дохід сім`ї (чоловіка і дружини) за останні півроку до народження дитини становив більше 5 тис. грн., то одноразова допомога виплачуватися не буде. С.РИБАК також повідомив, якщо в сім`ї є три непрацездатні особи, то ця межа збільшується до 6 тис. грн., якщо чотири непрацездатні особи і більше – 7 тис. грн.

Як сказано в коментарі С.РИБАКА, розміщеному на сайті Мінфіну в понеділок, 18 вересня пізно ввечері, за статистикою, тільки близько 5% українських сімей мають сукупний дохід в 5 тис. грн., тому понад 95% українських сімей одержуватимуть одноразову допомогу при народженні дитини.

20 вересня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив М.АЗАРОВУ передбачити у витратній частині проекту держбюджету наступного року повне фінансування одноразових виплат при народженні дитини.