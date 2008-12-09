Ющенко повернувся до Києва
16:39, 09 грудня 2008Політика
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Президент закінчив візит до Литви
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Литви до Києва.
Як повідомляв УНІАН, у рамках робочого візиту до Литви В.ЮЩЕНКО і Президент Литви Валдас АДАМКУС підписали Дорожню карту розвитку стратегічних відносин між обома державами на 2009-2010 роки.
Під час візиту також особливу увагу було приділено енергетичній співпраці між двома країнами.
Також В.ЮЩЕНКО провів зустріч з прем`єр-міністром Литви Андрюсом КУБІЛЮСОМ.
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