Ющенко повернувся до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Литви до Києва.

Як повідомляв УНІАН, у рамках робочого візиту до Литви В.ЮЩЕНКО і Президент Литви Валдас АДАМКУС підписали Дорожню карту розвитку стратегічних відносин між обома державами на 2009-2010 роки.

Під час візиту також особливу увагу було приділено енергетичній співпраці між двома країнами.

Також В.ЮЩЕНКО провів зустріч з прем`єр-міністром Литви Андрюсом КУБІЛЮСОМ.