У Києві відбудеться друге Міжнародне ножове шоу «Сталева грань»

12-13 грудня 2008 року в Києві, у виставковому залі Торгово - промислової палати України відбудеться друге Міжнародне ножове шоу «Сталева грань». Організатором заходу виступає ТОВ «Кизляр Україна».

На відвідувачів чекає зустріч з понад двадцятьма майстрами-ножарями з України, Росії, Узбекистану; знайомство з шедеврами з проекту «Українські колекції» Фонду Олександра Фельдмана (м. Харків); з кращими авторськими роботами ТОВ «Северная Корона» (м. Санкт - Петербург, Росія), ТОВ «Кизляр» (Дагестан, Росія), НТЦ «Булат НВР» (м. Київ).

З чудовим вибором сучасних ножів познайомлять ТОВ «Спорт Лайн МО» (м. Київ), представництво фірми Leatherman (Лезерман) в Україні - ТОВ «Спорт Тайм» (м. Київ), представництво фірм «АиР» і «Златко» (Росія) - ООО «Латек» (м. Харків).

Змагання зі спортивного метання ножів проведуть хлопці з російського клубу «Тверда рука» (м. Москва). Майстерність бойових мистецтв продемонструють представники Міжнародної Федерації "Во-дао-В`єтнам" і клубу самозахисту «Граніт» (м. Київ). Шабельне фехтування покажуть лицарі з клубу «Росичи» (м. Київ).

В суботу 13 грудня, свою майстерність в приготуванні суші продемонструють шеф-повара мережі ресторанів «Якиторія».

«Сталева Грань» - це подія для людей, що цінують клинкові вироби, яка не схожа на звичайну виставку, вона буде насичена майстер - класами і конкурсами. Перед входом до виставкового залу проводитиметься годинний майстер - клас з кування староруського кованого інструменту.

Прикрасою виставки стане експозиція кращих фоторобіт конкурсу «Сталева краса».

Виставка чекає на відвідувачів 12 грудня з 11 до 19 години, 13 грудня з 10 до 18 години.

Вхід на виставку вільний.

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