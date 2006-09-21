Янукович: Україна не вступатиме в митний союз з Росією

Український прем`єр-міністр Віктор Янукович заявив, що Україна не вступатиме в митний союз з Росією.

"Я хотів, щоб ми не плутали створення (Україною) зони вільної торгівлі з Росією і створення митного союзу з Росією. Я неодноразово заявляв, що митний союз йде врозріз з конституцією України, і ми ніколи на це не підемо", - сказав журналістам Янукович після зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу у четвер в Брюсселі.

"Спочатку Україна повинна стати членом СОТ, а потім ми маємо намір створити зону вільної торгівлі з ЄС", - сказав український прем`єр.

РІА "Новости"