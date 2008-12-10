Тимошенко назвала обрання Литвина історичною подією

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає історичними вчорашні події у Верховній Раді, де було обрано нового спікера та оголошено про створення нової парламентської коаліції.

Про це йдеться у коментарі глави уряду, текст якого переданий УНІАН Управлінням у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Фракція Блоку Юлії Тимошенко, більшість депутатів фракції «Наша Україна - Народна самооборона» та фракція Блоку Литвина, створивши нову парламентську коаліцію та обравши Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради, подолали політичну кризу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 грудня, народні депутати обрали В.ЛИТВИНА головою ВР.

Після обрання В.ЛИТВИН оголосив про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина.