У ВР засідає Погоджувальна рада

У Верховній Раді паралельно з парламентськими слуханнями проходить засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій і керівництва парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, коментуючи той факт, що голова парламенту Володимир ЛИТВИН та його перший заступник Олександр ЛАВРИНОВИЧ залишили президію ВР.

При цьому М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що за наслідками Погоджувальної ради в четвер та п’ятницю Верховна Рада розгляне і ухвалить пакет антикризових законів.

Участь представників ЗМІ у висвітленні Погоджувальної ради не передбачена.