Депутат-комуніст стверджує, що коаліції в парламенті немає

Народний депутат від КПУ Спиридон КІЛІНКАРОВ стверджує, що коаліції в парламенті немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

За його словами, «коаліція не створена, але обраний голова Верховної Ради України». С.КІЛІНКАРОВ вважає, що не можна «прив`язувати створення коаліції до обрання голови Верховної Ради».

При цьому на запитання УНІАН, чи не залишаються у Президента України в такому разі підстави для розпуску парламенту у зв`язку з нестворенням коаліції, С.КІЛІНКАРОВ відповів: «Це вже криза жанру». «Безперечно, Президент може приймати рішення, які він вважає за потрібне, зокрема й про розпуск парламенту, але питання - в механізмі реалізації такого рішення», - сказав депутат.

Він підкреслив, що оскільки Президент України дав шанс трьом політичним силам для створення коаліції, то йому «треба мати терпіння і дочекатися, коли така коаліція буде створена».

С.КІЛІНКАРОВ підкреслив, що фракція КПУ не входитиме в коаліцію, і не претендуватиме на посади в уряді. «Для нас було принципово важливим розблоковувати роботу парламенту, обравши голову ВР», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня В.ЛИТВИН був обраний головою Верховної Ради України. За таке рішення проголосували 244 народні депутати із 422 зареєстрованих у залі, зокрема 27 депутатів від КПУ.