У Кличка порахували, що кожен киянин недоотримав з бюджету 2250 грн

Цього року кожен киянин недоотримав з міського бюджету 2250 грн, що є свідченням непрофесійності влади під час формування та виконання бюджету-2008. Про це у ході політичного ток-шоу «Київський форум» в прямому ефірі Київської державної телерадіокомпанії заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

На думку Дмитра Андрієвського, столичний бюджет повинен захистити киян від негативних наслідків фінансово-економічної кризи.

«Під час формування бюджету на наступний рік необхідно чітко визначити пріоритети та керуватися не постатейним, а програмно-цільовим методом складання головного фінансового документа», - зазначив політик.

Дмитро Андрієвський наголосив, що саме таким чином можна уникнути незбалансованості бюджету. «Одна з причин катастрофічного невиконання бюджету нинішнього року – непрофесійні дії влади під час його формування. В умовах фінансово-економічної кризи повторення цієї помилки може дорого коштувати киянам», - підкреслив політик.

Нагадаємо, що за підрахунками експертів бюджет Києва-2008 буде недовиконано по доходах – на 4,3 млрд грн., а по видатках – на 6,1 млрд. грн.