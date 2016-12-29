Карпюк "загубився" по дорозі з Чечні до Владимирського централу - адвокат

Про це написав адвокат Карпюка Ілля Новіков у Facebook.

Як повідомив Новіков, надійшла інформація про те, що 26 грудня Карпюка відправили у розпорядження Владимирського УФСІН (управління федеральної служби виконання покарань) з Іжевська. «Не питайте мене, навіщо його повезли з Чечні до Владимира через Удмуртію», - зазначив адвокат.

Читайте такожУповноважений Ради звернулася до російського омбудсмена, щоб Клиха направили якомога ближче до кордону з Україною

За його словами, Карпюка етапували з СІЗО в Грозному 5 грудня до Владимирського централу - ФКУ Т-2 УФСІН Владимирської області.

«Станом на 29 грудня його сюди поки що не привезли. Я сьогодні спеціально з'їздив перевірити, оскільки місцева спецчастина, як правило, по телефону довідок не дає, а на адвокатський запит має право відповідати у встановлений термін - півтора місяця з пересилкою паперів поштою», - відзначив Новіков.

«Це означає, що ще як мінімум два тижні, до кінця новорічних канікул в Росії, ми не будемо знати, де Карпюк і що з ним», - наголосив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.