Росія відмовила консулу України у зустрічі із незаконно засудженим Клихом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зовнішньополітичне відомство висловило рішучий протест у зв’язку з таким рішенням російської влади.

«Зухвале і безпідставне ігнорування так званим правосуддям Російської Федерації законного права консульської посадової особи України відвідати громадянина власної держави стало черговим свідченням упередженості суду щодо цієї резонансної справи та підтвердженням спроб приховати наслідки нелюдського поводження щодо Станіслава Клиха», - наголошується в повідомленні.

МЗС вимагає від російської сторони невідкладно надати дозвіл консульським посадовим особам України на відвідання незаконно засудженого українця Клиха, а також інших незаконно утримуваних в РФ громадян України, як це передбачено положеннями статті 13 консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1995 року.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха, а також Миколу Карпюка до 20 і 22,5 року ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров’я Клиха.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув’язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів унаслідок тортур.