Кожем'якін підозрює регіоналів у мародерстві

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН сподівається, що «прогресивна частина» фракції Партії регіонів братиме участь у конструктивній роботі парламенту.

Про це йдеться у коментарі А.КОЖЕМ’ЯКІНА, текст якого переданий УНІАН прес-службою БЮТ.

За його словами, затяжна політична криза в Україні, що розвивалася на фоні глибокої світової фінансової кризи, вимагала від Блоку Юлії Тимошенко негайних переговорів зі всіма політичними силами, представленими у парламенті. «Ми пропонували відкинути політичні амбіції і об’єднатися заради країни і народу, який зараз вже відчув перші наслідки економічної кризи», - сказав він.

«Депутати НУ-НС, Блоку Литвина, Компартії і окремі представники Партії регіонів проголосували за поновлення роботи парламенту для подолання політичної та економічної кризи. Діючий парламент є запорукою стабілізації української економіки», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він висловив сподівання, що прогресивна частина депутатів від Партії регіонів долучиться до конструктивної роботи парламенту, зокрема і щодо ухвалення антикризових законопроектів.

«Чому цього не сталося до сих пір? Очевидно тому, що вище керівництво Партії регіонів керується власними амбіціями, не усвідомлюючи, що криза несе загрозу незалежності України», - вважає А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Той, хто виступає під різними приводами проти рішучого вжиття антикризових заходів, той, хто мародерствує під час народної трагедії, - не має політичного майбутнього», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.