Тимошенко: після кризи завжди настає піднесення
"Просто вірте в Україну..."
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що наслідки світової кризи відчули на собі 90% громадян України.
Таку заяву прем`єр зробила в телезверненні до українців.
«У нашій країні світова криза вже вплинула більш ніж на 90% людей», - сказала вона.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що останнім часом ситуація в країні була ускладнена «свідомо створеною аморальною» політичною кризою, яка перешкоджала протистоянню негативним наслідкам кризи.
«Я знаю, як вам сьогодні складно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до українців.
Вона наголосила, що в країні є всі ресурси й необхідний потенціал, щоб захистити громадян і гідно вийти з кризи.
«Після кризи завжди настає піднесення. Просто вірте в Україну – Україна сильна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.