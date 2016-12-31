Гройсман: у 2017 році уряд візьметься за прискорення децентралізації

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Децентралізація - успішна реформа, результати якої вже відчувають українці на місцях: гроші є, повноваження розширені, децентралізовані бюджети... В 2017 році ми будемо ще і ще нарощувати темпи децентралізації й досягати разом нових висот», - пообіцяв він.

За словами прем'єра, ефективне управління на місцях сприяє розвитку інфраструктури, будівництва та ремонту дитячих садочків, освітніх закладів, будівництва нових доріг тощо.

Як приклад Гройсман навів результати децентралізації в місті Южному (Одеська обл.). За його даними, в січні-вересні 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, доходи міського бюджету зросли на 32% - до 246 млн грн.

«Завдяки цьому в Южному відремонтовано школи і дитсадки, будують Центр адміністративних послуг, реконструйовані тепломережі та освітлення - життя людей стає комфортним», - відзначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, процес децентралізації влади розпочався в Україні в 2014 році. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, включаючи грошові, на розсуд місцевої влади. Станом на кінець цього року, додаткові доходи місцевих бюджетів становлять 44 млрд грн.