Щоби мрії всіх українців збулись, - Гройсман привітав українців із новорічними святами та подякував за терпіння

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав українців із Новим роком. Відповідне відео розміщено на сторінці глави уряду у Facebook.

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«Щоби мрії всіх українців збулись», - сказав прем’єр у своєму новорічному привітанні.

Очільник уряду подякував українцям та «за працю, терпіння».

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенкопривітав українців із Новим роком. Глава держави заявив, що найважчі для країни часи позаду, втім легко ще не буде.

Президент також заявив, що чужих помилок не повторить, а російська окупація - тимчасова.

"Славні українські воїни! Вся країна дякує вам за те, що даруєте нам цю мирну святкову ніч. За те, що гарантуєте захист у новому році", - сказав також президент.