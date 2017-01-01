"Легко ще не буде, але і найгірше вже позаду", - Порошенко привітав українців із Новим роком (відео)

Відповідний ролик привітання розміщений на сайті глави держави.

"Приводів для оптимізму більше, ніж рік тому. Легко ще не буде, але і найгірше вже позаду», - сказав президент, наголосивши, що Україні вдалося збільшити обороноздатність.

В той же час глава держави підкреслив, що країні вдалось подолати економічне падіння.

"Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією. Так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів, від торговельної та транспортної блокади", - наголосив Порошенко, додавши "Ми адаптували наше господарство до нових умов. Нам вдалося відновити економічне зростання. І це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців. Ми зміцнили нашу обороноздатність. Впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник Вітчизни – одна із найшляхетніших професій. Вперше в історії не купили жодного кубометра газу із Росії – і це великий крок до енергетичної незалежності!".

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На завершення президент заявив, що чужих помилок не повторить, а російська окупація - тимчасова.

"Славні українські воїни! Вся країна дякує вам за те, що даруєте нам цю мирну святкову ніч. За те, що гарантуєте захист у новому році. Від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, брати та сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщині. Російська окупація – тимчасова. Ми обов’язково об’єднаємося.

Все буде добре!

Слава Україні!

З Новим роком!", - підсумував президент.