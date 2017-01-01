"Легко ще не буде, але і найгірше вже позаду", - Порошенко привітав українців із Новим роком (відео)
Президент України Петро Порошенко виступив із новорічним привітанням.
Відповідний ролик привітання розміщений на сайті глави держави.
"Приводів для оптимізму більше, ніж рік тому. Легко ще не буде, але і найгірше вже позаду», - сказав президент, наголосивши, що Україні вдалося збільшити обороноздатність.
В той же час глава держави підкреслив, що країні вдалось подолати економічне падіння.
"Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією. Так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів, від торговельної та транспортної блокади", - наголосив Порошенко, додавши "Ми адаптували наше господарство до нових умов. Нам вдалося відновити економічне зростання. І це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців. Ми зміцнили нашу обороноздатність. Впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник Вітчизни – одна із найшляхетніших професій. Вперше в історії не купили жодного кубометра газу із Росії – і це великий крок до енергетичної незалежності!".
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На завершення президент заявив, що чужих помилок не повторить, а російська окупація - тимчасова.
"Славні українські воїни! Вся країна дякує вам за те, що даруєте нам цю мирну святкову ніч. За те, що гарантуєте захист у новому році. Від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, брати та сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщині. Російська окупація – тимчасова. Ми обов’язково об’єднаємося.
Все буде добре!
Слава Україні!
З Новим роком!", - підсумував президент.