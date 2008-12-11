Коаліція починає ділити портфелі (хто на що претендує)

Завтра парламентські союзники планують призначити нового керівника Антимонопольного комітету (АМКУ). За інформацією "Дела",це відомство — квота Блоку Литвина. Як відзначають джерела в парламенті, існує велика вірогідність, що головою комітету буде призначений «литвинівець» Ігор Шаров (він вже претендував на цю посаду в 2006 році). Нинішній виконуючий обов`язки керівника АМКУ Олександр Мельниченко позитивно оцінює цю кандидатуру. «Ігор Шаров — відомий політик, я його дуже поважаю», — відзначив він.

У той же час заступник голови комітету Сергій Стефановський припустив, що головою АМКУ може стати або сам Мельниченко, або заступник голови відомства Юрій Кравченко. «Наше відомство не заполітизоване в порівнянні з іншими», — вважає Стефановський.

Після призначення у Фонді держмайна (у крісло голови ФДМУ мітить бютівець Портнов) і Антимонопольному комітеті БЮТ, «НУ — НС» і Блок Литвина візьмуться за кадрові ротації у складі Кабінету Міністрів. Як відзначають співрозмовники видання у Верховній Раді, фракція «НУ — НС» не одержить додаткових крісел в уряді. «Вони хоч би утрималися в тих кріслах, в яких вже сидять», — відзначило джерело в БЮТ. Зокрема, за його словами, керівництво уряду має претензії до роботи глави Мінюсту Миколи Оніщука. Тому, якщо Портнова не вдасться призначити головою Фонду держмайна, для бютівця можуть звільнити посаду голови цього міністерства.

В уряд може повернутися відомий банкір Сергій Тігіпко. Його кандидатура розглядається на посаду голови Мінекономіки. Нинішній керівник цього відомства Богдан Данилишин заявив, що нічого не знає про можливу кадрову ротацію. «Ми ці питання не обговорюємо. Я цілий рік служив народу України вірою і правдою», — виправдовується він.

А ось Міністерство транспорту і зв`язку в результаті переговорів відійшло Блоку Литвина. Співбесідник «Дела» з цієї політичної сили відзначив, що на посаду голови відомства є два претенденти: Петро Суворов (заступник генсекретаря Дунайської комісії, раніше очолював Українське Дунайське пароплавство) і нинішній директор Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин.

Крісло міністра фінансів, всупереч численним чуткам, швидше за все, залишиться за Віктором Пинзеником. «У нього дуже сильні позиції усередині фракції», — пояснило джерело в БЮТ.