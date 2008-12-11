Новій коаліції придумали ім'я

Нову парламентську більшість назвали коаліцією "Національного розвитку, стабільності та порядку".

Про це пише газета "Коммерсант`" (Україна) № 225 від 11.12.2008, посилаючись на текст коаліційної угоди, яку керівництво фракції БЮТ запропонувало підписати своїм колегам з фракцій "Наша Україна – Народна самооборона" і Блоку Литвина.

Джерела видання у фракції НУ-НС стверджують, що спочатку представники БЮТ пропонували їм підписати коаліційний договір, укладений між фракціями в грудні минулого року, проте "нашоукраїнці", зокрема, заступник голови фракції Роман ЗВАРИЧ, поставилися до цього негативно. І БЮТ підготував новий варіант угоди.

За даними газети, "Угода про створення коаліції «Національного розвитку, стабільності та порядку»" містить 13 сторінках і складається з двох частин. У першій задекларовано принципи діяльності нової парламентської більшості та її першочергові завдання. Зокрема, необхідність реформування практично всіх сфер державної політики, а також ухвалення закону про парламентську опозицію. Окремий пункт угоди передбачає повну відмову учасників коаліції від проведення позачергових парламентських виборів. "У зв`язку із створенням коаліції і з метою забезпечення політичної стабільності сторони вважають, що немає підстав для проведення дострокових парламентських виборів, і домовилися не підтримувати голосами фракцій, які увійшли до коаліції, будь-які рішення (закони, постанови), що забезпечують проведення дострокових парламентських виборів", – сказано в угоді.

Крім того, в документі прописано, що "програма діяльності уряду, яка відображає програмні принципи коаліції", автоматично має бути підтримана більшістю. "Фракції, які входять у коаліцію, беруть на себе зобов`язання впродовж тижня з моменту призначення голови Верховної Ради прийняти програму дій уряду", - сказано в угоді.

Друга її частина – "Регламент діяльності коаліції" – складається з шести розділів.

"До складу коаліції входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", – наголошується в п. 1.1 договору. Ця ж норма дублюється в останньому розділі, де зазначено, що діяльність коаліції припиняється в разі "зменшення складу коаліції до чисельності народних депутатів меншої, аніж визначено Конституцією".

Таким чином, стверджує газета, у БЮТ пропонують вважати коаліцію недійсною, якщо в ній менш як 226 депутатів. Крім цього, БЮТ пропонує встановити новий порядок узгодження і ухвалення законопроектів. Згідно з п. 1.5.2, коаліція підтримує тільки ті законопроекти і постанови, які пройшли узгодження в уряді або отримали схвалення ради коаліції. Утім, у наступному пункті зазначено, що незгода фракції - учасника коаліції підтримати законопроект або інший проект рішення Верховної Ради є фактичним використанням права вето.