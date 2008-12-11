БЮТ хоче Стельмаха на десерт?

Блок Юлії Тимошенко наполягає на тому, щоб на завтрашньому засіданні Верховної Ради було заслухано звіт голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми сьогодні наполягатимемо на тому, щоб завтра обов`язково було заслухано звіт голови Нацбанку про фінансову ситуацію в Україні. Це буде обов`язково, ми наполягатимемо. За можливості, ми проводимо зараз консультації, можливо, це зробимо і після обіду», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Також він повідомив, що після звіту керівника НБУ на засіданні фракції БЮТ буде розглянуто питання про доцільність перебування В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, вчора в телезверненні до громадян країни прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що нова коаліція має намір сьогодні, 11 грудня, заслухати звіт керівництва Національного банку України про ситуацію в банківській сфері країни. Вона зазначила, що ситуація в банківській сфері на сьогодні «вкрай ненормальна».