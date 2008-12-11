Профспілки вимагають, щоб Ющенко контролював Тимошенко

Національний форум профспілок України (НФПУ) вважає, що пріоритетом нової парламентської коаліції має бути подолання хвороби політиканства та зосередження на питаннях економіки, а Президент має взяти на себе відповідальність за те, аби дії уряду та парламентської більшості були спрямовані на захист конституційний прав трудящих.

Про йдеться у заяві НФПУ, підписаній лідером організації Мирославом ЯКІБЧУКОМ, переданій УНІАН.

Зокрема, НФПУ констатує, що «досі парламентарії займалися питаннями, які мало цікавлять трудящих, пенсіонерів, молоді – всіх тих, чиєю працею створювалася, створюється і буде створюватися Українська держава. Для профспілок було дивним чути, що замість обговорення соціального захисту трудящих в умовах гострої економічної кризи депутати займатися бійками за посади, ліквідацією поста Президента та соціальним популізмом».

Тож, НФПУ сподівається, що утворення нової коаліції сприятиме новій якісній роботі усіх державних та політичних інституцій України.

Водночас, заявляючи, що «досі робота уряду не була ефективною», в НФПУ закликають Президента Віктора ЮЩЕНКА взяти активнішу участь виробленні урядом потужної економічної політики.

«Будучи гарантом Конституції та незалежності, Президент має зараз взяти на себе відповідальність за те, аби дії уряду та парламентської більшості були спрямовані на захист конституційних прав трудящих»,- йдеться у заяві.

«Ми впевнені, що українці цінують зусилля Президента, спрямовані на відновлення історичної пам’яті нашої країни, і ми переконані, що це оцінить історія. Разом з тим, ми вимагаємо від Президента контролю над діяльністю нового уряду, який зможе виконати всі соціальні програми та захистити людей праці від нового сучасного голодомору і холодомору», - наголошують профспілки.