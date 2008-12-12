Ліквідований розлив нафтопродуктів у Чорному морі
Крейсер "Кутузов" виявився ні при чому
Ліквідовано розлив нафтопродуктів на площі більш як 120 квадратних метрів в акваторії Цемеської бухти в Чорному морі біля Новоросійська, повідомила у п`ятницю РІА "Новости" керівник прес-служби крайового управління МНС РФ Тетяна Кобзаренко.
За даними МНС РФ, в Цемеській бухті у п`ятницю була виявлена масляниста плівка площею близько 120 квадратних метрів.
"У районі забруднення моря були выставлені бонові загорожі. Надвечір масляниста плівка була ліквідована", - сказала Кобзаренко.
За її словами, слідчо-оперативна група "встановлює джерело і склад забруднення акваторії бухти".
Раніше МНС припустило, що нафтопродукти вилилися в море з крейсера "Михайло Кутузов", який стоїть у Цемеськйй бухті постійно як пам`ятник культури, на ньому розташована філія музею Військово-морського флоту Росії.
"Водолази обстежували дно крейсера і берег біля нього і дійшли висновку, що витоку нафтопродуктів з нього не було", - уточнила співрозмовниця агентства.
Для ліквідації створений оперативний штаб.
Новоросійська транспортна міліція за цим фактом проводить перевірку.