Ліквідований розлив нафтопродуктів у Чорному морі

Ліквідовано розлив нафтопродуктів на площі більш як 120 квадратних метрів в акваторії Цемеської бухти в Чорному морі біля Новоросійська, повідомила у п`ятницю РІА "Новости" керівник прес-служби крайового управління МНС РФ Тетяна Кобзаренко.

За даними МНС РФ, в Цемеській бухті у п`ятницю була виявлена масляниста плівка площею близько 120 квадратних метрів.

"У районі забруднення моря були выставлені бонові загорожі. Надвечір масляниста плівка була ліквідована", - сказала Кобзаренко.

За її словами, слідчо-оперативна група "встановлює джерело і склад забруднення акваторії бухти".

Раніше МНС припустило, що нафтопродукти вилилися в море з крейсера "Михайло Кутузов", який стоїть у Цемеськйй бухті постійно як пам`ятник культури, на ньому розташована філія музею Військово-морського флоту Росії.

"Водолази обстежували дно крейсера і берег біля нього і дійшли висновку, що витоку нафтопродуктів з нього не було", - уточнила співрозмовниця агентства.

Для ліквідації створений оперативний штаб.

Новоросійська транспортна міліція за цим фактом проводить перевірку.