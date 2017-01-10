Руйнування пам'ятника загиблим полякам не вплине на відносини між країнами - Клімкін
Руйнування пам'ятника полякам у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини, загиблим під час Другої світової війни, не погіршить відносини між Україною та Польщею.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинців має бути покарано", - зазначив Клімкін.
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Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 10, 2017
Як повідомлялось, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини в ніч на 10 січня невідомі зруйнували пам’ятник загиблим у 1944 році полякам - жителям цього села.
Посол України в Польщі Андрій Дещиця засудив акт вандалізму в селі Гута Пеняцька, який він вважає провокацією.
Довідка УНІАН. У лютому 1944 року в Гуті Пеняцькій гітлерівські війська знищили всі 172 будинки і вбили всіх мешканців (за різними підрахунками до 1000 осіб). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів втекти. Пропагандистські джерела звинувачували у винищенні польського села Гута Пеняцька українську дивізію «Галичина». Однак, за твердженням дослідника Андрія Боляновського, в той час там не діяв жоден із куренів галицької дивізії.