"Це провокація": посол у Польщі засудив руйнування пам'ятника загиблим полякам на Львівщині

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Читайте такожУ центрі Одеси невідомі зруйнували 3-метрового різдвяного дідуха

Potępiam akt wandalizmu w Hucie Pieniackiej. To jawna prowokacja. Wszczęto śledztwo. Sprawcy powinni być ukarani. Nie dajmy się sprowokować! — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) January 10, 2017

"Я засуджую акт вандалізму в Гуті Пеняцькій. Це явна провокація. Ініційовано розслідування. Злочинці повинні бути покарані. Давайте не будемо провокувати", - написав він.

Як відомо, у Львівській області невідомі зруйнували пам'ятник полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році.