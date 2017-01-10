"Це провокація": посол у Польщі засудив руйнування пам'ятника загиблим полякам на Львівщині

14:39, 10 січня 2017
Суспільство
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Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця засудив осквернення пам'ятника загиблим полякам у Львівській області.

Фото УНІАН

Про це він написав на сторінці у Twitter.

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"Я засуджую акт вандалізму в Гуті Пеняцькій. Це явна провокація. Ініційовано розслідування. Злочинці повинні бути покарані. Давайте не будемо провокувати", - написав він.

Як відомо, у Львівській області невідомі зруйнували пам'ятник полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році.

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Теги: #Польща#Львів