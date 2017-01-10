"Це провокація": посол у Польщі засудив руйнування пам'ятника загиблим полякам на Львівщині
14:39, 10 січня 2017Суспільство
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Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця засудив осквернення пам'ятника загиблим полякам у Львівській області.
Дещиця вважає, що злочинці повинні бути покарані / УНІАН
Про це він написав на сторінці у Twitter.
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Potępiam akt wandalizmu w Hucie Pieniackiej. To jawna prowokacja. Wszczęto śledztwo. Sprawcy powinni być ukarani. Nie dajmy się sprowokować!— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) January 10, 2017
"Я засуджую акт вандалізму в Гуті Пеняцькій. Це явна провокація. Ініційовано розслідування. Злочинці повинні бути покарані. Давайте не будемо провокувати", - написав він.
Як відомо, у Львівській області невідомі зруйнували пам'ятник полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році.
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