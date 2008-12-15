Ющенко нагадав парламенту про борг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що питання формування коаліції є внутрішнім питанням парламенту, але очікує від народних депутатів дієвих кроків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент вважає, що питання формування коаліції є внутрішнім технічним питанням її учасників.

«Главу держави цікавить здатність коаліції ухвалювати принципові для держави рішення, зокрема, якнайшвидше проголосувати за збалансований та реалістичний державний бюджет 2009 року», - сказала І.ВАННИКОВА.

Крім того, на думку Президента, парламент, хоч із запізненням, має віддати суспільству борг, ухваливши другий пакет антикризових законів.

І.ВАННИКОВА повідомила, що глава держави також очікує від уряду визначення макроекономічних показників на наступний рік, які мають бути базовими для формування проекту державного бюджету.

«Саме державний бюджет, на переконання глави держави, стане ключовим документом, який закріпить соціально-економічні пріоритети країни», - сказала вона.