Ющенко наголошує, що від свого «курсу» не відмовиться

Президент Віктор Ющенко наголошує на важливості відтворення нормальної роботи парламенту, однак не відмовиться від свого курсу, незалежно від того, яка коаліція буде у Верховній Раді.

"Для мене дуже важливо відтворити нормальну роботу в парламенті, допомогти парламенту вийти з парламентської кризи, яка полягає в тому, що український парламент поділений на 2 частини, і до цього часу не вдалося сформулювати порозуміння навколо ключових національних пріоритетів", - сказав він в інтерв`ю телеканалу BBC World News.

"Якщо сюди додати ще й фактор зовнішнього впливу, особливо події у Грузії, то цілком зрозуміло, що з’явилося багато гравців, які ставили за мету змінити зовнішній курс країни, сформувати коаліцію, яка і у внутрішньому і в зовнішньому житті могла б поставити радикально інший курс", - додав Ющенко.

"Те, що до цього процесу приєднався прем’єр-міністр і його політична партія, призвело до втрати коаліції, яка була до 2 вересня 2008 року. Це основна причина. Почали грати в курс, який не може співпадати з позицією президента і "Нашої України", - наголосив він.

За словами Ющенка, "сьогодні після обрання спікера формально відновлена робота інституту (парламенту), щодо коаліції... формального повідомлення про її створення ще немає, ідуть непрості дебати".

Президент підтвердив, що в разі офіційного оголошення про формування коаліції буде "виходити з того, що парламент – це незалежний інститут, який знаходить способи щоб забезпечити свою діяльність через механізм більшості, коаліції, і це те, що буде підтримувати президент – роботу самого інституту".

"Я не можу сказати, що в мене не може бути інших думок стосовно пріоритетів держави, незалежно від того, яка там коаліція буде. Я президент, обраний усім народом, і я прийшов із тим курсом, який переміг, і я від цього курсу не відмовлюсь. Незалежно від того, яка коаліція буде. Насправді це не є протиріччя. Це демонстрація виключної поваги до пріоритетів і цінностей", - наголосив Ющенко.

Він також погодився, що "політична криза не додає вирішенню економічної кризи".

"З політичної кризи треба виходити. Питання лишається в тому, що політична криза має протиріччя, на які треба давати чесну відповідь. Хто ми є? Країна демократична, у якій розвивається конкурентна економіка, де поважають свободи, де є ефективна судова система? Якщо ми на цих цінностях стоїмо, вихід можна шукати", - зазначив Ющенко.

"Якщо ми будемо проводити політику популізму, яка задовго до світової кризи у нас сформувала внутрішню кризу, коли у 2008 році ми маємо найнижчий рівень реальної зарплати за останні 8 років, а номінальні доходи людей виросли на 40% - це ціна політики популізму, яка принесла цінову, бюджетну нестабільність, мінімізовано соціальні стандарти, є великі недоречні коливання курсу", - додав він.

"На цьому шукати порозуміння дуже важко. Нам треба відмовитися від такого політичного курсу. Не треба дивитися на роботу уряду тільки через призму політики популізму. Нам потрібна стабільність політична і через неї – стабільність економічна", - наголосив президент.

Українська правда