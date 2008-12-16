Ющенко наголошує, що від свого «курсу» не відмовиться
"Незалежно від того, яка коаліція буде"
Президент Віктор Ющенко наголошує на важливості відтворення нормальної роботи парламенту, однак не відмовиться від свого курсу, незалежно від того, яка коаліція буде у Верховній Раді.
"Для мене дуже важливо відтворити нормальну роботу в парламенті, допомогти парламенту вийти з парламентської кризи, яка полягає в тому, що український парламент поділений на 2 частини, і до цього часу не вдалося сформулювати порозуміння навколо ключових національних пріоритетів", - сказав він в інтерв`ю телеканалу BBC World News.
"Якщо сюди додати ще й фактор зовнішнього впливу, особливо події у Грузії, то цілком зрозуміло, що з’явилося багато гравців, які ставили за мету змінити зовнішній курс країни, сформувати коаліцію, яка і у внутрішньому і в зовнішньому житті могла б поставити радикально інший курс", - додав Ющенко.
"Те, що до цього процесу приєднався прем’єр-міністр і його політична партія, призвело до втрати коаліції, яка була до 2 вересня 2008 року. Це основна причина. Почали грати в курс, який не може співпадати з позицією президента і "Нашої України", - наголосив він.
За словами Ющенка, "сьогодні після обрання спікера формально відновлена робота інституту (парламенту), щодо коаліції... формального повідомлення про її створення ще немає, ідуть непрості дебати".
Президент підтвердив, що в разі офіційного оголошення про формування коаліції буде "виходити з того, що парламент – це незалежний інститут, який знаходить способи щоб забезпечити свою діяльність через механізм більшості, коаліції, і це те, що буде підтримувати президент – роботу самого інституту".
"Я не можу сказати, що в мене не може бути інших думок стосовно пріоритетів держави, незалежно від того, яка там коаліція буде. Я президент, обраний усім народом, і я прийшов із тим курсом, який переміг, і я від цього курсу не відмовлюсь. Незалежно від того, яка коаліція буде. Насправді це не є протиріччя. Це демонстрація виключної поваги до пріоритетів і цінностей", - наголосив Ющенко.
Він також погодився, що "політична криза не додає вирішенню економічної кризи".
"З політичної кризи треба виходити. Питання лишається в тому, що політична криза має протиріччя, на які треба давати чесну відповідь. Хто ми є? Країна демократична, у якій розвивається конкурентна економіка, де поважають свободи, де є ефективна судова система? Якщо ми на цих цінностях стоїмо, вихід можна шукати", - зазначив Ющенко.
"Якщо ми будемо проводити політику популізму, яка задовго до світової кризи у нас сформувала внутрішню кризу, коли у 2008 році ми маємо найнижчий рівень реальної зарплати за останні 8 років, а номінальні доходи людей виросли на 40% - це ціна політики популізму, яка принесла цінову, бюджетну нестабільність, мінімізовано соціальні стандарти, є великі недоречні коливання курсу", - додав він.
"На цьому шукати порозуміння дуже важко. Нам треба відмовитися від такого політичного курсу. Не треба дивитися на роботу уряду тільки через призму політики популізму. Нам потрібна стабільність політична і через неї – стабільність економічна", - наголосив президент.