Вакарчук уже не депутат

Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження члена фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Святослава ВАКАРЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів з 443, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН звернувся до Апарату ВР з проханням передати відповідні документи до ЦВК з тим, щоб Центрвиборчком зареєстрував наступного по списку народного депутата від НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від НУ-НС С.ВАКАРЧУК 11 вересня написав заяву про складення депутатських повноважень.

Як пояснив свій крок С.ВАКАРЧУК, “нинішній склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролі - творити візію України як сучасної європейської держави”. За його словами, “безперервні міжпартійні та внутрішньопартійні суперечки, якими так переймаються ті, хто мають вести Україну вперед, деморалізують суспільство всередині країни, та підривають її авторитет назовні”.

Сьогодні, 16 грудня Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” попросила парламент розглянути питання щодо дострокового припинення депутатських повноважень С.ВАКАРЧУКА.