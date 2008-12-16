Яценюк назвав принципи своєї «поки що не партії»

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК виклав основні принципи діяльності новоствореної ініціативи “Фронт змін”.

Про це йдеться у його статті, опублікованій в газеті «День», де він виклав "17 викликів за 17 років Незалежності".

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні найважливіший виклик для України – це збереження демократії. На його думку, сьогодні демократія в Україні під загрозою, вона не може персоніфікуватися, а її рівень залежати від того, хто і як з високопосадовців тлумачить цю основоположну цінність. А.ЯЦЕНЮК переконаний, що Україна має бути парламентсько-президентською республікою. “Наша держава не буде мати ні Царя, ні Царицю. Українське суспільство цього не сприймає”, – вважає він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогоднішня економічна криза стала іспитом для політиків, які 17 років мали мандат на управління країною і завдяки яким ця економічна криза була спровокована. “Скажу відверто: економічне цунамі - безжалісне, і система влади країни до нього була не готова, а й часто-густо додавала дров у багаття».

Відсутність внутрішнього ринку, залежність від зовнішнього сектору, політичні та соціальні феєрверки на догоду політикам за рахунок державного бюджету, витрачання більше заробленого, відверта економічна брехня – ось корені української економічної кризи, але і це можна подолати”, – заявляє народний депутат.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що національна ідея має спиратися на національний капітал. За його словами, важливо, що за роки Незалежності України національний капітал був сформований, хоча історія його формування різна. На його думку, тепер цей капітал треба зберегти. “Зберегти не олігархів, а зберегти українські активи, які впливають на економіку і які дають можливість працювати сотням тисяч людей. Цей капітал повинен мати рівні умови. Жоден з них не має домінувати і мати монополію в країні. Держава не може жити в залежності від того, як хто спав вночі і з якими думками прокинувся. Це ж стосується й іноземного капіталу”, – вважає політик.

А.ЯЦЕНЮК також зазначає, що принцип зміни поколінь має бути основоположним в українській політиці. “Це не означає привести тільки молодих, це означає привести в систему владу кращих. З новими думками, з новими ідеями, з новими підходами. Привести справжню команду свідомих українців не за національністю , а за покликанням”, – переконаний він.

Депутат зауважує, що сьогодні основні елементи української політики - це “змови, візантійщина і зради. Навіть на війні є правила. Цинізм та брехня – це те що рухає політикою. Вони, як пухлина, яка з кожним роком зростає та інфікує наше суспільство”. Однак він пропонує “прості рецепти” боротьби з цими явищами. На його думку, слід змінити виборчу систему і запровадити відкриті списки на виборах до Верховної Ради, змінити депутатську недоторканність, запровадити відповідальність депутатів перед виборцями. Але він попереджує, що влада на це не піде і “тому тільки зміна політичної еліти стане тими ліками, які допоможуть назавжди одужати від цієї хвороби”.

Що стосується зовнішньої політики, А.ЯЦЕНЮК зазначає, що відверто визнати, що шлях до Європейського Союзу дуже далекий і тривалий. “Але на цьому шляху ми маємо бути цікаві один одному. Україна не має проситися, а Україна має бути запрошена. Ми не отримаємо зовнішнє визнання без внутрішніх змін”, – переконаний він.

Депутат також підкреслює, що в українській зовнішній політиці є багато труднощів, проте базова проблема тільки одна - це відносини з Російською Федерацією. Крім цього, Україна мусить вийти на абсолютно новий рівень спілкування з новою Американською адміністрацією. “Українська присутність за кордоном має бути усюди, де є економічний та політичний інтерес, і співпрацювати з усіма, окрім тих, хто фінансує тероризм та розповсюджують ядерну зброю”, – переконаний політик.

А.ЯЦЕНЮК підкреслює, що після поїздок по регіонах та зустрічей з людьми відчув суспільний запит на новий формат і тому розпочинає ініціативу “Фронт змін”. “Поки що це не партія. Але партія буде. Партія, яка збудована знизу. Партія, яка немає акціонерів, та яка немає вождя. Ці виклики мусять нас об’єднати та мобілізувати”, – зазначає політик.