РосЗМІ повідомляють про згоду Росії на перевірку військових частин в Ростовській області українськими інспекторами

Про це заявив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає РИА Новости.

За його словами, російська сторона дозволила офіційному Києву перевірити масштаби військової діяльності в Ростовській області.

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«Україна звернулась до Російської Федерації щодо проведення на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки», - сказав він.

Агентство зазначає, що загальноєвропейська система безпеки включає кілька угод про роззброєння, контроль над озброєннями та заходи довіри у військовій галузі.

Так, Віденський документ 2011 року передбачає обмін даними про військові сили, планування та бюджети. Крім того, країни ОБСЄ надають одна одній інформацію про певні види військової діяльності та проводять інспекції.