Політолог прогнозує, як коаліція ділитиме портфелі

Після підписання коаліційної угоди склад уряду України суттєво не зміниться.

Таку думку висловив голова правління центру «Соціовимір» Сергій ТАРАН в інтерв’ю «Німецькій хвилі ».

C.ТАРАН прогнозує, що багато кадрової уваги буде приділено, насамперед, Блоку Литвина, де “лідер не завжди може бути впевненим у результаті голосування уже не за себе, а у режимі роботи коаліції”.

Крім того, як вважає експерт, «треба буде задовольнити кадрові апетити тих людей з «Нашої України», які на межі: з одного боку, демонструють лояльність до коаліції, а з іншого – ще можуть перебувати під впливом Президента”.

Тим часом БЮТ, на думку С.ТАРАНА, “можливо, претендуватиме на Фонд держмайна, через який, імовірно, продадуть певні об’єкти”. “Адже є гострий дефіцит фінансів у зв’язку з кризою, треба буде шукати кошти, зокрема на соціальні виплати», - додав експерт.

За словами С.ТАРАНА, є шанс, що більшість буде більш злагодженішою у Верховній Раді, а от робота уряду не може бути достатньо ефективною, “доки над урядом висить примара президентських виборів”.