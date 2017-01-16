Гройсман подякував Байдену за "віру в Україну"

"Я хочу запевнити Вас у тому, що мій Уряд і я особисто як Прем'єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу. Ми будемо робити все для того, щоб Україна відбулася, щоб зусилля, які докладалися та докладаються, привели нас до успіху. Я точно знаю, що зміни, які ми робимо, будуть найкращим внеском в успіх нашої країни", - підкреслив Прем'єр-міністрУкраїни Володимир Гройсман.

"Наші реформи, зміни, відкритість потрібні нам, ефективна боротьба з корупцією потрібна нам. І це не просто високі слова - це те, що буде робити нас сильними, - наголосив Володимир Гройсман. - З нашого боку ми на 100% віддані змінам у нашій країні, і будемо все робити для того, щоб і Ваш внесок, який Ви робили не один рік, мав успіх", - зазначив Голова Уряду.

Прем'єр-міністр подякував за тверду та незмінну позицію США та особисте лідерство Джо Байдена у справі мобілізації міжнародної допомоги та підтримки територіальної цілісності і суверенітетуУкраїни.

"Ваша особиста роль, особливо за останні роки виборювання нашої незалежності, є надзвичайноважливою для нашої країни у всіх сферах, - підкреслив Володимир Гройсман. - Я хочу подякувати за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у Вашому серці. Я знаю, що через 4 дні Ваша увага до нашої держави не буде меншою, ніж була досі".

Він відзначив зусилля Адміністрації Президента Барака Обами, спрямовані на протидію російській агресії, на надання допомоги Україні - військового озброєння нелетального характеру, проведення тренувань українських військових, медичної допомоги пораненим та експертної допомоги на проведення внутрішніх реформ.

Він нагадав, що Сполученими Штатами Америки було прийнято рішення про надання кредитних гарантій обсягом 3 млрд доларів, що стало вагомим внеском у стабілізацію економіки України.

Володимир Гройсман високо оцінив санкційну політику США щодо Російської Федерації та привітав нещодавнє продовження санкцій проти політиків та компаній із Росії. Санкції повинні залишатися в силі до моменту повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи Крим, підкреслив Володимир Гройсман.

Глава Уряду підкреслив готовність України та керівництва країни на подальший розвиток стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Він відзначив важливість допомоги США для трансформації України у ключових напрямках, серед яких: реформування митної служби, боротьба з корупцією, проведення децентралізації та підтримка енергетичної безпеки.

Гройсман поінформував шанованого гостя про кроки Уряду у продовженні внутрішніх реформ та реалізацію програми співпраці з Міжнародним Валютним Фондом. Серед пріоритетів Уряду - посилення незалежності судової гілки влади, проведення масштабної приватизації державних підприємств, продовження реформування енергетичного сектору, банківської галузі України, а також реформування Пенсійного фонду України.