Адвокати Януковича вимагають допитати Матіоса у справі про держзраду

Про подачу відповідного клопотання до ГПУ заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, якого цитує прес-служба юридичної компанії "АВЕР ЛЕКС", пише Українська правда.

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За його словами, Матіос як один з колишніх керівних працівників Адміністрації Президента часів Януковича має бути допитаний у справі про державну зраду.

Головна військова прокуратура, очолювана Анатолієм Матіосом, звинувачує Януковича як президента України у бездіяльності, яка полягала у нереагуванні упродовж всього 2013 року та по 1 березня 2014 року включно на виклики з боку Російської Федерації.

Водночас сам Матіос в цей період обіймав одну з керівних посад в Адміністрації Президента України.

"Тому йому має бути відомо чи була наявна в Адміністрації Президента у 2013 році та в січні-лютому 2014 року інформація про ведення РФ інформаційно-пропагандистської підривної діяльності проти України, як це говориться у тексті повідомлення про підозру, чи доповідалися ці факти президенту Віктору Януковичу, які заходи були вжиті з цього приводу тощо", - сказав Сердюк.

"Через це ми наполягатимемо на допиті Анатолія Матіоса як свідка у справі про державну зраду", - додав адвокат Януковича.