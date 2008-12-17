Нардеп-нашоукраїнець заявив, що він - не власність Ющенка

Виключати з „Нашої України” потрібно тих, хто не підписав коаліційної угоди між фракціями "Наша Україна – Народна самооборона", БЮТ та Блоку Литвина, вважає представник фракції НУ-НС, член партії "Народний Союз Наша Україна" Валерій БОРИСОВ.

Про це йдеться в коментарі депутата, переданому УНІАН його прес-службою. Так В.БОРИСОВ прокоментував слова Президента України Віктора ЮЩЕНКА про бажаність виключення з партії „Наша Україна” тих депутатів, які підписали коаліційну угоду з Блоком Юлії Тимошенко та Блоком Володимира Литвина.

За словами В.БОРИСОВА, фракція НУ-НС та партія «Наша Україна» послідовно виконує виборчу програму Блоку „Наша Україна - Народна самооборона” щодо створення демократичної коаліції у Верховній Раді України.

«Дивно, коли голова партії вимагає виключити з неї тих членів, котрі суворо дотримуються союзницьких зобов’язань перед іншими членами виборчого блоку. За елементарною логікою, виключати потрібно якраз тих, хто порушує виборчу програму і заважає прийняттю життєво важливих для країни антикризових законів. І вже зовсім неприпустимо, коли Президент країни в період жахливої кризи особисто дестабілізує ситуацію в парламенті, роботу якого ледве вдалося розблокувати”, - заявив В.БОРИСОВ.

За його словами, «на жаль, глава держави вчергове демонструє незнання і небажання знати не лише Конституцію та Закони України, але й документи виборчого блоку „Наша Україна - Народна самооборона”. Адже депутат може втратити мандат тільки в разі виходу з фракції, а не через рішення з’їзду. До того ж, список блоку НУ-НС затверджував міжпартійний з’їзд – а це 9 партій». «Тому, - підкреслив В.БОРИСОВ, - можливі «виключення з депутатів» на з’їзді партії «Наша Україна» ніякої юридичної сили не матимуть і коштуватимуть дешевше, ніж папір, на якому вони будуть надруковані».

«А, взагалі, Віктору Андрійовичу, на моє переконання, варто нарешті усвідомити, що народні депутати України не є ні його власністю, ні його підлеглими. Так само не є його власністю члени уряду та всі інші громадяни України. Президенту держави не личить втрачати обличчя та поводитися як президент товариства з обмеженою відповідальністю», - сказав член фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох". Після цього у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

Сьогодні, 17 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю кільком виданням заявив, що з`їздом партії "Народний Союз Наша Україна" було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати-"нашоукраїнці", які порушили це рішення і підтримали створення парламентської коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду. «Ми на тому тижні проводимо другий етап з`їзду, і, переконаний, що з`їзд визначиться по тому, як віднестися до тих людей, які підтримали коаліцію всупереч з`їзду, як цих людей виключити з партії, як цих людей виключити із списку народних депутатів. Це будь-яка політична сила зробила б», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА роз’яснив, що позбавити членів фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” депутатських мандатів може лише між партійний з’їзд блоку НУ-НС, а не з’їзд партії "Народний Союз Наша Україна".

З 37 членів фракції НУ-НС, які підтримали створення коаліції з БЮТ та Блоком Литвина, членами партії "Народний Союз Наша Україна" є: В.БОРИСОВ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрій КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

До складу фракції НУ-НС входять 72 народні депутати.