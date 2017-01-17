Порошенко: ми маємо більше, ніж потрібно доказів для притягнення РФ до відповідальності в Гаазі

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

«Ми використовуємо будь-яку можливість, яка є в наших руках, щоб мотивувати Росію залишити нашу територію. Звичайно, ми будемо використовувати лише політичні та дипломатичні засоби. Проте, в той же час ми будуємо сильну армію, ми забезпечуємо ефективні реформи…, ми також використовуємо юридичні інструменти», - зазначив Порошенко.

«Конвенція ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенція ООН щодо відповідальності за порушення прав людини (ліквідації всіх форм расової дискримінації – УНІАН) - ми використовуємо обидві ці конвенції, ми маємо більше, ніж потрібно доказів. Ми довго до цього готувались, направили 45 нот», - додав президент.

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«Вчора це сталося - ми подали позов в Міжнародний суд в Гаазі проти Росії, щоб вона понесла відповідальність за її агресію проти нашої країни, починаючи від незаконної анексії Криму», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України.